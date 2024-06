Djibouti a enregistré en 2023, une reprise économique vigoureuse avec une hausse de 6,7% de son PIB, stimulée par une activité portuaire accrue, notamment dans le trafic de conteneurs ainsi que par la progression du secteur BTP et la reprise des échanges commerciaux avec l’Éthiopie, suite à un accord de paix entre les deux pays.

Ces chiffres ressortent du projet de Loi des Finances portant règlement définitif du budget de l’Etat pour l’exercice 2023, adopté mardi en Conseil des ministres.

Le taux d’inflation a baissé à 3,7% en décembre 2023, en raison d’une baisse des coûts de l’énergie et des services des télécommunications, indique un communiqué du Conseil, précisant qu’au cours de cet exercice, le gouvernement a pris en charge des mesures relatives aux compensations de pertes dues aux tensions sur les prix du kérosène, l’appui matériels aux forces armées et l’achat et distribution des vivres aux personnes vulnérables.

D’après le projet de loi adopté la veille, les comptes définitifs de l’Etat de l’exercice 2023 sont arrêtés en recettes à la somme de 140.487.828.962 Francs djiboutien (FD) et en dépenses 156.413.419.092 FD, soit un solde budgétaire négatif de -15.925.590.130 FD.

Les recettes générales (recettes courantes, actifs non financiers et actifs financiers) s’établissent à 140.487.828.962 FD et affichent un solde budgétaire négatif de -13.284.867.839 FD.

Les dépenses générales s’élèvent à 156.413.419.092 FD avec un dépassement d’un montant de 2.640.722.291 FD vis-à-vis de la Loi de Finances Rectificative 2023, tandis que les dépenses d’investissements sont arrêtées à 45,9 milliards de FD et font ressortir un dépassement de 2,55 milliards de FD par rapport aux prévisions.

Le communiqué souligne que l’adoption du présent projet de loi permet de rendre compte du résultat d’exécution des comptes du budget de l’Etat exercice 2023.

La Banque mondiale prévoit pour Djibouti des perspectives économiques favorables les années suivantes, soit un PIB en hausse de 5,1 % entre 2024 et 2026, alimenté par la demande constante de l’Ethiopie en matière de services de transport et de logistique.