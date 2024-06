Au moins 22 pèlerins parmi près de 2 millions de fidèles musulmans sont décédés pendant le pèlerinage annuel, qui se déroule actuellement en Arabie saoudite, ont rapporté les autorités de divers pays.

Les fortes chaleurs sont à l’origine du décès d’au moins 14 pèlerins jordaniens et 17 autres sont portés disparus, a annoncé dimanche le ministère jordanien des Affaires étrangères.

De son côté, le responsable du Croissant-Rouge iranien a indiqué que cinq pèlerins iraniens avaient « perdu la vie … à La Mecque et à Médine », sans détailler immédiatement les causes et les circonstances de leur décès.

Par ailleurs, trois ressortissants sénégalais sont aussi décédés à La Mecque, a fait savoir lundi, la diplomatie de leur pays sur le réseau social X, sans donner de plus amples détails.

Le rituel de la lapidation de Satan a eu lieu dimanche. Pour ce faire, dès le matin, les pèlerins ont afflué en masse vers la vallée de Mina pour accomplir ce rite en jetant des pierres contre les stèles symbolisant Satan, sur lesquelles ils ont jeté des pierres. Il est à noter que ce rituel, qu’ils effectuent au minimum une fois avant la fin du hajj, se déroule au premier jour de l’Aïd al-Adha, grande fête musulmane du sacrifice qui est célébrée partout dans le monde.