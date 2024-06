Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) devrait lancer officiellement ce vendredi 21 juin à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la mise en œuvre de ses Programmes genre, et ce dans le cadre de sa Stratégie et de son Plan d’action genre 2020-2030 pour la réduction des risques de catastrophe sensible au genre.

L’évènement, placé sous le parrainage du Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, se tient en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) et le ministère délégué auprès du ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Chargé de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur.

Il devrait enregistrer la présence de plusieurs figures importantes, dont les Présidents de la Commission et du parlement de la CEDEAO, respectivement Omar Alieu Touray Mme Hadja Memounatou Ibrahima ainsi que de la Représentante de l’Association des femmes parlementaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (ECOFEPA), Veronica Kadie Sesay.

Pour le CCDG, cette rencontre témoigne de son engagement à travailler en étroite collaboration avec les Etats membres de la CEDEAO, mais également avec les institutions régionales et internationales, ainsi que les organisations de la société civile pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles au niveau régional, continental et mondial.

Il est rappelé que ce Centre a initié, depuis 2010, des Programmes d’appui technique et financier à l’attention des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants. Ces programmes sont exécutés par le MFFE en collaboration avec les ministères techniques et structures qui interviennent dans ces domaines.

Il s’agit notamment du Programme d’appui médical et financier aux femmes et filles souffrant de la fistule obstétricale ; du Programme d’appui à la promotion des filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle par la mise à disposition de bourses d’excellence au profit de jeunes filles brillantes issues de familles démunies ; ainsi que du programme d’appui technique et financier aux femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux.