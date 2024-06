Le président ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou-N’Guesso a révélé ce jeudi 20 juin à Brazzaville à l’occasion de la «Journée mondiale des réfugiés», que son pays abrite en ce moment «65.095 réfugiés et demandeurs d’asile provenant des pays de la sous-région d’Afrique centrale et d’ailleurs».

«L’hospitalité légendaire de la République du Congo à l’égard de cette catégorie de personnes ne saurait être démentie, car ces personnes en détresse, forcées de s’éloigner de leur mère-patrie sont reçues dans les villages et les villes du Congo sans discrimination de sexe, de religion, d’opinion, et vivent en parfaite harmonie avec les populations hôtes», s’est félicité Denis Christel Sassou-N’Guesso.

Le Congo s’apprête à adopter une «stratégie nationale d’asile», a rappelé le Gouvernement de ce pays d’Afrique centrale ayant ratifié plusieurs textes pertinents internationaux «prônant la protection et l’inclusion des réfugiés».

«Dans la perpétuelle recherche de solutions aux problèmes des réfugiés et demandeurs d’asile, le Gouvernement entend très prochainement adopter le document sur la ‘Stratégie nationale d’asile’», a précisé le ministre Denis Christel Sassou-N’Guesso, précisant qu’il s’agit «d’un instrument de planification pluriannuelle et de coordination de l’action du Gouvernement dans la gestion des réfugiés considérés comme agents de développement».

«Les solutions durables et l’inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux» est le thème choisi pour cette année 2024 pour la célébration de la «Journée mondiale des réfugiés».