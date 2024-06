Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud depuis avril 1994, a livré le week-end écoulé des informations précises autour de la composition du prochain Gouvernement d’union nationale.

«Après deux semaines de discussions intenses, dix des 18 partis siégeant à l’Assemblée nationale ont signé la déclaration d’intention du Gouvernement d’union nationale, indiquant leur volonté de coopérer pour donner la priorité au peuple sud-africain», s’est félicité l’ANC, précisant que ces partis ont tous accepté de «respecter les principes fondamentaux énoncés dans la déclaration d’intention».

Ces dix formations politiques qui seront partie intégrante de l’alliance gouvernementale sont outre l’ANC, l’Alliance démocratique (opposition), l’Alliance patriotique, le Parti de la liberté Inkatha, le GOOD, le Congrès panafricain d’Azanie, Vryheidsfront Plus, le Mouvement démocratique uni, Rise Mzansi et Al Jama-ah. Ces partis représentent plus de 70% des voix attribuées lors des élections législatives du 29 mai 2024.

L’ANC rappelle qu’elle demeure ouverte à l’élargissement de cette alliance gouvernementale. C’est la première fois que l’Afrique du Sud postapartheid connaît un gouvernement d’union nationale qui s’est imposé après la perte par l’ANC de la majorité absolue dont elle jouissait depuis 30 ans, à la Chambre basse du Parlement.