La Banque africaine de développement (BAD), entreprend, à travers son Département Genre, Femmes et Société civile, un Projet inédit de «Cartographie des associations de femmes entrepreneures en Afrique », affirmant vouloir voler à la rescousse de ces associations.

Le projet vise à identifier et à cartographier 160 associations de femmes entrepreneures à petite et moyenne échelle dans seize pays africains qui n’ont pas encore été reconnues dans le cadre d’études de la BAD ou d’autres institutions internationales.

Pour mieux faire comprendre les objectifs du projet et la manière dont la cartographie des associations de femmes d’affaires débloquera à leur profit, des opportunités et des ressources essentielles, le Département Genre, Femmes et Société civile consacrera à ce dossier, une session le 26 juin prochain au siège de la BAD à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Ce Département lancera, à la même date, le projet concerné, en collaboration avec la vice-présidence de la BAD chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, et avec le soutien de l’Initiative pour le Financement en faveur des Femmes en Afrique (Affirmative Finance Action for Women in Africa) et du Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes.