Le Centre régional de santé animale (RAHC) de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a déployé avec succès, le Système régional d’information zoo-sanitaire (RAHIS) à Assinie, en Côte d’Ivoire, dans l’objectif d’améliorer la surveillance et la gestion de la santé animale en Afrique de l’Ouest, a annoncé l’organisation sous-régionale, dimanche dans un communiqué.

Le texte explique que cette initiative constitue une étape importante dans l’amélioration de la surveillance et de la gestion de la santé animale dans l’ensemble de la région de la CEDEAO.

Dans le cadre de ce déploiement du RAHIS, une session de formation a eu lieu du 19 au 21 juin et a réuni des professionnels vétérinaires, des experts de la santé animale, ainsi que des spécialistes des systèmes d’information des États membres et des institutions partenaires. Les participants ont bénéficié des conseils pratiques sur la mise en œuvre et l’utilisation du système.

Le RAHIS est conçu pour améliorer la collecte de données, la communication et l’analyse des informations sur la santé animale, renforçant ainsi la capacité de la région à surveiller et à contrôler les maladies animales, précise le communiqué.