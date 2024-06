Le Roi du Maroc, Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné ses hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, a annoncé ce lundi, le ministère marocain des Affaires étrangères.

Cette aide est composée de 40 tonnes de produits médicaux consistant en des dispositifs et matériels médical pour la prise en charge des personnes souffrants de brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité, indique le ministère marocain dans un communiqué, précisant que ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge.

L’aide médicale marocaine, dont le Souverain a bien voulu prendre en charge une grande partie des frais prélevés de ses fonds propres, sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté par les convoyeurs de la précédente aide alimentaire envoyée sur ordre du Roi Mohammed VI durant le mois de Ramadan dernier, rappelle le communiqué.

Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des Palestiniens de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, viennent confirmer l’engagement effectif et la sollicitude constante, dont le Souverain marocain entoure la Cause Palestinienne, conclut la même source.

A signaler par ailleurs, que les nombreuses aides alimentaires et médicales du Maroc au peuple palestinien s’inscrivent dans une longue tradition de solidarité active avec la Palestine et dans la continuité de la sollicitude Royale envers le peuple palestinien.

Cette dernière aide médicale que le Souverain marocain a tenu à prendre en charge personnellement les frais, sera acheminée jusqu’à sa destination à Gaza, par la voie terrestre comme lors de la précédente fois à l’occasion de laquelle, le Maroc a été le premier pays à être autorisé à le faire, alors que les aides humanitaires étrangères destinées aux Palestiniens de Gaza sont normalement, larguées par avion.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc a normalisé ses relations avec Israël au service de la paix et des intérêts du peuple palestinien, sachant que le Maroc sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a toujours utilisé ses leviers et ses réseaux pour promouvoir les intérêts des Palestiniens et la paix pour tous les peuples de la région du Moyen-Orient, tout en assurant la défense de la ville sainte d’Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa à travers l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif.

Contrairement aux dirigeants algériens qui brillent par leurs campagnes d’indignations et de dénonciations verbales couplées de slogans creux qui ne servent en réalité que la propagande au profit du régime d’Alger, le Maroc, sous la sage conduite de son Souverain, répond toujours présent aux appels d’aide des Palestiniens en temps de guerre comme en temps de paix.