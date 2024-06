Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a entamé lundi 24 juin à N’Djaména, une visite d’Etat à l’invitation de son homologue tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a été élevé, dans la soirée du même jour, à la Dignité de Grand Croix dans l’Ordre National du Tchad, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué.

L’évènement a eu lieu à l’occasion d’un diner d’Etat offert en son honneur, en reconnaissance pour les efforts inlassables qu’il a déployés en tant que Facilitateur de la CEEAC pour la transition au Tchad, et ce en présence de nombreuses personnalités tchadiennes, congolaises et de diplomates accrédités au Tchad.

«En reconnaissance de ses efforts et de sa contribution exceptionnelle à la réussite du processus de transition au Tchad, le Président (…) Tshisekedi a été élevé à la Dignité de Grand Croix dans l’Ordre National du Tchad», indique la présidence tchadienne, précisant que cette distinction lui a été décernée par le président tchadien, témoignant ainsi de l’estime et de la gratitude du Tchad envers le dirigeant congolais et facilitateur de la CEEAC.

La transition tchadienne «a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n’était gagné d’avance. Et dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s’entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d’une sincérité et d’une humanité profonde», a déclaré Mahamat dans son discours de circonstance.

Pour le président tchadien, Tshisekedi «a été l’un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d’aider le Tchad à se relever», et a «fait preuve d’une disponibilité sans pareil pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port» la transition tchadienne.

C’est grâce à son «soutien qui a été constant, jusqu’à la tenue des élections» que le Tchad «a pu terminer sa transition dans les délais accordés», a soutenu Mahamat, avant d’annoncer qu’une avenue sera baptisée au nom de Tshisekedi qui sera aussi élevé à la distinction la plus élevée de la République du Tchad.

Tshisekedi a, pour sa part, «exprimé sa profonde gratitude pour l’honneur et le privilège dont il a fait l’objet», et réaffirmé «son engagement à continuer de travailler pour la paix (…) et le développement au Tchad et en Afrique.»