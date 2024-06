L’Union européenne (UE) et ses Etats membres ont conservé leur place de principal fournisseur d’aide publique au développement (APD) dans le monde, indique un rapport annuel qui analyse les tendances relatives aux engagements et aux résultats en matière d’APD de l’UE, selon les informations relayées sur le site du Conseil européen.

Ce treizième rapport annuel approuvé lundi lors d’une réunion du Conseil européen, souligne que l’APD reste une source de financement majeure pour les pays les plus pauvres et continue de jouer un rôle crucial dans la réalisation du programme à l’horizon 2030 ; et ce dans un contexte marqué par le conflit russo-ukrainien, la pandémie de Covid-19 et les répercussions du changement climatique.

Le document relève qu’en 2023, l’APD collective de l’UE atteignait 95,9 milliards d’euros, contre 93,3 milliards d’euros en 2022 et 71,6 milliards d’euros en 2021.

Cette augmentation depuis 2021 témoignerait des efforts renouvelés déployés par l’UE et ses États membres pour apporter un soutien aux pays en développement et aux personnes en situation de vulnérabilité, dans le cadre d’une approche Équipe Europe, à en croire le Conseil.

L’UE et ses États membres se félicitent ainsi d’avoir conservé leur place de principal fournisseur d’APD dans le monde avec une contribution de 42 % de l’APD mondiale en 2022 et 2023, et confirmé leur rôle de premier plan dans le cadre du programme mondial en faveur du développement durable.

Le Conseil européen note par ailleurs, qu’il est urgent que l’UE et ses États membres prennent des mesures supplémentaires pour respecter à la fois leurs objectifs individuels et l’engagement collectif pris par l’UE de consacrer 0,70 % du RNB (Revenu national brut) à l’APD et 0,20 % de son APD aux pays les moins avancés d’ici 2030.