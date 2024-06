Le Représentant spécial par intérim du Secrétaire général de l’ONU pour la Somalie, James Swan qui faisait le point sur les derniers développements en Somalie devant le Conseil de sécurité, a expliqué que le gouvernement fédéral somalien poursuit ses grandes priorités nationales, notamment le processus de révision constitutionnelle, la finalisation du cadre électoral et la lutte contre les rebelles Chebab, indique le service d’information de l’ONU.

Il a expliqué qu’entre février et mai dernier, le Parlement fédéral somalien a adopté des amendements constitutionnels aux quatre premiers chapitres de la Constitution provisoire de 2012 qui couvrent, entre autres, le système de gouvernance et le cadre électoral, réaffirmant l’engagement du Gouvernement de Mogadiscio en faveur d’un modèle électoral fondé sur le principe «une personne, une voix».

Aussi, lors de la dernière réunion du Conseil consultatif national, tenue en mai, les dirigeants des États membres fédéraux à l’exception du Puntland, ont accueilli favorablement ces amendements et encouragé l’adoption rapide des lois et règlements connexes.

Toutefois, certaines figures de l’opposition et certains responsables du Puntland ont critiqué ce processus, et le Président du Puntland a annoncé le retrait de son État du système fédéral en attendant la négociation d’un cadre constitutionnel global, a détaille le Représentant spécial par intérim du S.G de l’ONU pour la Somalie et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), l’Américain James Swam.

Le Chef de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) a indiqué pour sa part, que la prochaine étape de la révision constitutionnelle portera sur des questions complexes, notamment sur le partage du pouvoir et des ressources dans le cadre du modèle fédéral somalien.

Il a plaidé pour un engagement continu de toutes les parties prenantes dans un processus inclusif, lequel sera essentiel pour garantir un large consensus sur ces questions importantes relatives à la construction de l’État.

Concernant l’ATMIS, il a assuré que la Mission a réduit ses effectifs et transféré comme prévu, les responsabilités aux forces de sécurité somaliennes, tout en rappelant que la protection des civils reste une priorité absolue. Depuis juin 2023, 5.000 soldats de l’ATMIS auraient quitté la Somalie et d’autres départs sont prévus dans les semaines à venir.

Alors que la Somalie a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2025-2026, Swan a estimé que cette élection témoigne des progrès accomplis par le pays au cours des trois dernières décennies.