L’Ethiopie, nouveau membre des BRICS (cercle des pays émergents du Sud global) projette une croissance de 8,3% de son PIB durant l’exercice budgétaire 2024/2025 qui démarre le 8 juillet prochain.

La ministre éthiopienne de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa a précisé à ce titre que la croissance projetée prend en compte «la capacité économique actuelle du pays et de son potentiel futur, conformément aux récentes réformes politiques et budgétaires».

Le second pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria, mise dans cette perspective de croissance positive, sur les atouts majeurs de son économie dont notamment les secteurs agricole, manufacturier et minier.

La santé actuelle de l’économie éthiopienne inspire confiance aussi bien aux autorités qu’aux investisseurs locaux. Le pouvoir central à Addis-Abeba confirme que la croissance du PIB local va tourner autour de 7,9% pour l’exercice budgétaire 2023/2024, selon les prévisions préétablies.

Cette performance est attribuée aux secteurs dynamiques de l’économie locale que sont l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’exploitation minière et les services, d’après les statistiques officielles.

Des performances macroéconomiques qui s’inscrivent dans le cadre de la stabilité globale de ce pays d’Afrique de l’Est, en dépit de deux guerres fratricides qu’il a connues de 2019 à 2022.

De l’avis de la Banque mondiale, avec 126,5 millions d’habitants, l’Ethiopie dispose de l’une des économies les plus dynamiques de la région, avec une croissance de 7,2% au cours de l’exercice budgétaire 2022/2023.