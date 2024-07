Au Burkina Faso, le 20e Bataillon d’intervention rapide (BIR) et les vecteurs aériens, ont permis de neutraliser plus de 150 terroristes et de saisir une grande quantité de matériel durant la période allant du 25 au 26 juin 2024 à Yamba, a rapporté dimanche la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), se basant sur un bilan actualisé fourni à la même date par des sources militaires.

La RTB rappelle que, le 25 juin dernier, des centaines de terroristes auraient vainement tenté d’empêcher les éléments du 20e BIR de progresser sur Gayéri au niveau de Yamba dans le Gourma (Est).

La riposte a permis d’éliminer plus de 150 terroristes, sachant que les Forces combattantes ont aussi récupéré du matériel de guerre.

L’armée burkinabè et ses supplétifs, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), poursuivraient avec détermination leurs opérations contre les groupes terroristes, et ce sur tous les fronts.