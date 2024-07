L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a annoncé, ce week-end, que la 10e édition des Jeux de la Francophonie sera organisée par l’Arménie en 2027.

Une cérémonie de passation du drapeau des Jeux de la Francophonie a eu lieu le 27 juin à Paris, entre la République Démocratique du Congo (RDC), pays hôte de la 9e édition (2023), et l’Arménie, informe l’organisation dans son communiqué.

Cet événement se serait déroulé en présence de l’Administratrice de l’OIF, Caroline St-Hilaire, de la Ministre déléguée à la Coopération internationale et à la Francophonie de la RDC, Bestine Kazadi, et du Président du comité de pilotage du Comité national des 10es Jeux de la Francophonie, Arayik Harutyunyan.

Le passage de relais entre les deux pays illustre, d’après l’OIF, « la continuité et la solidarité qui caractérisent les Jeux de la Francophonie, un événement emblématique organisé tous les quatre ans, alliant sport et culture au service de la langue française et de la jeunesse. »

La même cérémonie a également été marquée par la signature d’une convention entre l’OIF et l’Arménie, définissant le cadre de la mise en œuvre des 10es Jeux de la Francophonie.

Cette convention engage le pays hôte au respect strict des cahiers des charges, des échéanciers, du règlement financier ainsi que des chartes d’éthique et de développement durable, visant à garantir une organisation optimale ; alors que l’OIF apportera, par le biais du Comité international des Jeux de la Francophonie, un accompagnement technique.

Le communiqué précise que, la veille de cet événement solennel, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a validé les recommandations issues des séminaires de réflexion sport et culture, le nouveau logo du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), ainsi que le budget et les dates précises des prochains Jeux, qui se tiendront à Erevan du 23 juillet au 1er août 2027.