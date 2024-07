L’exécutif sud-africain conduit par le Président C. Matamela Ramaphosa reconduit à la tête du pays pour un nouveau quinquennat a publié dans la soirée de ce 30 juin 2024 la composition intégrale du nouveau Gouvernement du pays.

Sur 32 ministères formant cette nouvelle équipe gouvernementale, l’ANC (Congrès national africain, au pouvoir depuis avril 1994), conserve vingt maroquins parmi lesquels on retrouve des ministères de souveraineté. Comme les Finances, l’Energie, les Affaires étrangères, la Police et la Justice.

John Steenhuisen (chef du premier parti d’opposition, DA-Alliance démocratique) prônant «une libéralisation de l’économie» sud-africaine hérite du ministère de l’Agriculture. La DA contrôle au total six portefeuilles dont l’Environnement, les Travaux publics ou encore l’Education. Il s’agit de l’ouverture d’un «nouveau chapitre pour l’Afrique du Sud, la DA s’engage à une bonne gouvernance et une tolérance zéro à l’égard de la corruption» durant ce second quinquennat de C. Ramaphosa, a réagi cette formation politique.

Cinq petits partis entrent aussi dans ce Gouvernement inédit et historique dont le parti nationaliste zoulou Inkhata, le parti identitaire blanc FF Plus et l’Alliance patriotique anti-immigrés.

La publication de cette liste des membres de l’exécutif sud-africain intervient après d’âpres et longues négociations politiques au sortir des législatives du 29 mai 2024. L’opposition sud-africaine a donc la mainmise sur douze ministères au sein de cette coalition gouvernementale inédite.

Onze partis ont signé l’accord politique ayant balisé la formation de ce Gouvernement de coalition. Cyril Ramaphosa est attendu au Parlement pour présenter les orientations de son nouveau Gouvernement à l’ouverture d’une nouvelle session le 18 juillet prochain.