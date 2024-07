Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Président sortant mauritanien) a remporté l’élection présidentielle du 29 juin 2024 au premier tour avec «56,12% des voix», selon les résultats provisoires proclamés tard dans la soirée de ce 30 juin par la CENI (Commission Electorale Nationale indépendante). Des chiffres rejetés par avance son Opposition qui dénonce une manipulation de cette Commission électorale.

Les mêmes résultats précisent que Biram Dah Abeid, principal opposant, est arrivé en «deuxième position avec 22,10% des voix. Hamadi Mohamed Abdi du parti islamiste Tawassoul» arrive en 3è position avec un score de «12,76%».

Plus de 1,9 million de Mauritaniens (sur près de 5 millions d’âmes) ont été inscrits sur les listes électorales en prévision de cette importante consultation électorale, avec un taux de participation est de «55,39%», fait constater la CENI.

Troisième Etat le plus vaste d’Afrique de l’ouest derrière le Niger et le Mali, la Mauritanie jouit depuis 2011 d’une stabilité enviable face à ses grands voisins sahéliens en proie à des violences djihadistes cycliques. Au pouvoir depuis 2019, ancien chef d’état-major des Armées, ministre de la Défense et chef des renseignements de son pays, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, 68 ans, a succédé à son mentor militaire Ould Aziz actuellement en détention dans le cadre d’une procédure judiciaire «pour enrichissement illicite».