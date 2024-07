Le Conseil des ministres béninois a adopté mercredi, un Programme spécial d’intensification des productions maraîchère et céréalière, devant aider le pays à faire face à la problématique de la disponibilité durable des produits alimentaires, indique un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

Cette décision, ajoute le communiqué, est motivée notamment par la faible production de cultures maraîchères (tomate, oignon, piment vert) due aux effets du changement climatique et à la forte chaleur observée entre les mois de janvier et mai 2024; la hausse des prix provoquée par la non-disponibilité des produits et les exportations incontrôlées vers les pays voisins de la sous-région.

«En vue d’éviter que ces situations se répètent de façon cyclique, le Gouvernement a retenu un ensemble de mesures pour intensifier durablement les productions maraîchère et céréalière afin d’en assurer la disponibilité et l’accessibilité aux populations», souligne le texte, précisant qu’« un programme spécial est donc mis en place pour apporter et/ou amplifier des innovations technologiques déjà développées dans le cadre de certains projets en cours d’exécution».

Ledit programme, doté d’un budget initial de 10 milliards de FCFA, favorisera, selon le gouvernement, l’installation des infrastructures de production agricole, l’accès aux intrants spécifiques, l’adoption des pratiques agricoles durables et le renforcement de la mécanisation agricole.

Les autorités de Porto-Novo assurent que toutes ces mesures seront accompagnées d’un conseil agricole dédié et d’une formation des acteurs pour leur professionnalisation aux bonnes pratiques de production agricole.