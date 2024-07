Le président gabonais, Brice Oligui Nguema est arrivé ce mercredi 3 juillet à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, où il a été reçu au Palais Présidentiel, par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso à l’occasion de la tenue de la première «Conférence sur l’Afforestation et le Reboisement».

Les deux dirigeants, indique les présidences des deux pays, ont fait le tour d’horizon des questions de coopération bilatérale et multiforme qui lient le Gabon et le Congo, ainsi que les avancées enregistrées dans le processus de la Transition au Gabon.

Durant le point de presse post-entrevue présidentielle, Brice Nguema a rappelé que la «Transition dans son pays est en train de travailler sur la dotation du Gabon d’une nouvelle Constitution. Des chantiers de la Transition autour desquels il a recueilli des conseils du Patriarche Denis Sassou N’Guesso».

Le Chef de l’Etat gabonais a aussi tenu à féliciter son homologue congolais pour l’organisation de la Conférence à laquelle il prendra part à partir de ce vendredi 5 juillet.

Initiée par Sassou Nguesso, la première «Conférence sur l’Afforestation et le Reboisement» réunit du 2 au 5 juillet plus de 1.500 participants dont des Chefs d’Etat et de Gouvernement et différents acteurs de la lutte contre les changements climatiques en Afrique et ailleurs.

Cette grand-messe climatique se focalise sur la proposition de solutions pratiques pour faire face aux urgences du climat en Afrique et sur le reste de la planète.