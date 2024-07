Le Secrétaire générale du FP-SADC-Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC, sigle anglais de Southern African Development Community), Mme Boemo Sekgoma a vanté les mérites économiques de la Nation angolaise, à l’occasion de la 55è Assemblée plénière du FP-SADC.

Saluant les progrès économiques significatifs réalisés ces dernières années par l’Angola, Mme Boemo Sekgoma a aussi précisé que ce pays «est désormais l’un des Etats à forte croissance économique dans la région de la SADC», résultant des efforts macroéconomiques consentis par les dirigeants de cette ancienne colonie portugaise

«L’Angola se dirige vers un développement durable et continue d’être un partenaire économique fort au niveau de la SADC, et un pilier prometteur dans la mise en œuvre des aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine», a déclaré la parlementaire Sekgoma, saluant et insistant au passage sur le fait que les législations flexibles du pays «ont entraîné une augmentation des investissements étrangers, garantissant plus d’emplois pour de nombreux nationaux».

Il s’agit d’une somme de mues positives imputables aussi à la symbiose existant entre l’exécutif et le législatif en Angola, laquelle symbiose «constitue clairement un exemple à suivre pour d’autres pays», a-t-elle préconisé.

Plus vaste ancienne colonie du Portugal en Afrique, l’Angola est aujourd’hui, la destination privilégiée des investissements américains dans le cadre de la mise en œuvre du «Corridor de Lobito» qui vise à désenclaver à la fois la RDC, la Zambie et l’Angola en misant sur les atouts du chemin de fer.