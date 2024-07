Les services de sécurité de la Guinée ont communiqué à Conakry (capitale) ce 16 juillet 2024 autour de la saisie de dix plaquettes de cocaïne au poste frontalier de Kourémale, entre la Guinée et le Mali.

Cette saisie est intervenue après l’interpellation de deux femmes originaires de la Sierra Leone. Ces présumées trafiquantes de drogue ont confié qu’elles transportaient «de la drogue, dont la quantité n’a pas été précisée, vers le Ghana», a rapporté la Gendarmerie de la Guinée.

Selon des autorités judiciaires de ce pays, les deux suspectes ont été conduites au Tribunal de première instance de Siguiri (nord-est) pour y être jugées. La Guinée, le Sénégal et plusieurs autres pays ouest-africains font de plus en plus face à la saisie de grosses quantités de stupéfiants à différents postes de leurs frontières.

Le 4 juillet 2024, un ressortissant guinéen en partance pour la France avait déjà été arrêté à l’aéroport international «Ahmed Sékou Touré de Conakry» avec cinq kilogrammes de cocaïne en sa possession.

L’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) a sonné le tocsin de nouveau autour du phénomène dans un récent Rapport.