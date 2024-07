Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres a nommé la mauricienne Carol Flore-Smereczniak au poste de Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso et de Coordonnatrice humanitaire de l’ONU dans le même pays.

La nomination, qui a été approuvée par le gouvernement hôte, a pris effet le 19 juillet, selon un communiqué publié lundi par le service de presse de l’ONU qui précisé que Flore-Smereczniak détient une expérience de plus de 20 années dans les domaines du développement, de la sécurité, de l’humanitaire et des situations de conflit et d’après-conflit.

Elle a travaillé jusqu’à récemment comme représentante résidente du PNUD en Côte d’Ivoire. Avant cela, elle a été représentante résidente du PNUD et directrice pays du PNUD au Tchad ; représentante résidente adjointe du PNUD au Malawi et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et a exercé en tant que spécialiste régionale du développement durable au Centre du PNUD pour le Pacifique à Fidji, couvrant 15 pays insulaires.

Titulaire d’une licence en anglais et en français de l’Université de Keele au Royaume-Uni, Flore-Smereczniak a aussi une maîtrise en administration publique de l’Université de Miami aux États-Unis et une maîtrise en éducation de l’Université de Leeds au Royaume-Uni.