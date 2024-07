TARA (Association tanzanienne des routes) a donné ce 25 juillet (dans la ville portuaire de Dar-es-Salaam) des précisions pratiques autour de la tenue, du 29 au 31 juillet (à Arusha, ville du nord de la Tanzanie), de la «9e Conférence internationale sur les transports durables et les innovations intelligentes».

Cette grand-messe mondiale autour des transports sera co-organisée par TARA et le Global Transportation Professional Networking Group. Cette rencontre aura pour thème central les «Systèmes de transport sûrs, innovants et durables pour la croissance économique mondiale».

Selon les mots de Joseph Eliamlisi (directeur exécutif de TARA), cette ‘9e Conférence internationale visera à renforcer les capacités des parties prenantes du secteur des transports, «en favorisant le partage des connaissances, de la technologie, des expériences et des meilleures pratiques».

Par ailleurs, TARA et le Global Transportation Professional Networking Group soulignent que le rendez-vous du 29 juillet prochain à Arusha offrira aux participants l’occasion une plate-forme complète permettant «d’avoir un aperçu des dernières tendances, défis et opportunités» en matière de progrès technologiques, changements réglementaires et dernières considérations environnementales en date.

Les accidents en matière de transports en Afrique représentent actuellement, selon un Rapport de l’OMS, un nouveau défi en matière de santé publique, au regard de leur montée en flèche, malgré le fait que ce continent concentre un très faible pourcentage du parc mondial des moyens de locomotion.