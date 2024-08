Le Département d’Etat américain a annoncé en fin de semaine dernière, une augmentation de près de 536 millions de dollars de l’aide humanitaire des USA en faveur de l’Afrique sub-saharienne pour le compte de l’année budgétaire 2024 en cours.

La sous-Secrétaire d’État chargée de la Sécurité civile, de la Démocratie et des Droits de la personne, Uzra Zeyza a détaillé les contours de la rallonge de cette enveloppe humanitaire américaine au nom du Département d’Etat.

Selon les explications de la diplomate Uzra Zeya, cette «aide humanitaire vitale» s’évalue «à près de 536 millions de dollars dont près de 516 millions de dollars par l’intermédiaire du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État, et près de 20 millions de dollars par l’intermédiaire du Bureau pour l’assistance humanitaire de l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international)».

Cette rallonge budgétaire «porte le total de l’aide humanitaire des USA en Afrique subsaharienne à près de 3,7 milliards de dollars» pour le compte de l’année budgétaire 2024.

Les affectations de cette aide humanitaire concernant différentes sous-régions du continent africaine permettra, selon le Département d’Etat. «à nos partenaires humanitaires de répondre aux besoins essentiels de plus de huit millions de réfugiés et de demandeurs d’asile, ainsi que de plus de 30 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays, d’apatrides et de personnes touchées par des conflits en Afrique subsaharienne. Notamment celles affectées par les crises dans la Corne de l’Afrique, au Sahel, dans l’Est de la République démocratique du Congo et dans de nombreuses autres nouvelles situations d’urgence et prolongées», a précisé Uzra Zeya.

La première puissance économique de la planète a profité de l’affectation de cette aide pour lancer un nouveau SOS à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux du Nordbles appelant à financer les besoins immenses de l’aide humanitaire de l’heure sur le continent africain, et dans le reste du monde.

«Malgré cette contribution importante, les besoins dépassent de loin les fonds disponibles en Afrique et dans le monde. Nous demandons instamment aux autres donateurs de fournir une aide supplémentaire pour répondre aux besoins humanitaires urgents», a plaidé Uzra Zeya.