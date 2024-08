Les Jeux de la 33è olympiade ont pris fin ce 11 août 2024 au Stade de France à Paris, avec un spectacle dystopique riche en sons et en lumières comme lors de la cérémonie d’ouverture le 26 juillet dernier en bordure de la Seine.

39 médailles dont 13 en or ont été récoltées dans l’ensemble des athlètes africains, soit deux médailles de plus par rapport aux JO de Tokyo 2020 disputés seulement en 2021.

Cette moisson est cependant loin des «50 médailles espérées» par Mustapha Berraf, patron de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), à l’entame de ces JO 2024.

Le Kenya pointe à la 17è place au classement général, et au premier rang des nations africaines avec un total de 11 breloques dont 4 en Or.

L’Algérie et l’Afrique du Sud se classent en 2è et 3è positions à l’échelle africaine, mais sont respectivement 39è (avec 3 médailles dont deux 2 en Or), et 44è (6 médailles dont 1 en Or) dans le ranking global.

Ces trois pas sont suivis par l’Ethiopie (47è mondial avec 4 breloques), l’Egypte et la Tunisie (au 52è rang mondial ex aequo avec 3 médailles chacune), le Botswana (55è place mondiale avec 2 médailles historiques grâce à sa flèche L. Tebogo), l’Ouganda (55è rang ex aequo avec 2 médailles), le Maroc (60è place mondiale avec 2 médailles, dont une en or), la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert au 84è rang (avec chacun 1 breloque), et la Zambie, aussi 84è au général.

L’unique et première médaille historique de l’Equipe olympique des réfugiés à ces JO 2024 a été enlevée par la Camerounaise Cindy Djankeu Ngamba en boxe dames, chez les 75kg.

Les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Australie et la France sont les cinq nations les mieux classées au terme des Jeux de la 33è olympiade.

Rendez-vous est pris pour les Jeux de la 34è olympiade qui se dérouleront à partir de la mi-juillet 2028 à Los Angeles aux Etats-Unis. Cette cité américaine deviendra à cette occasion la 3è ville au monde à avoir abrité à 3 reprises, les JO d’été, après Londres et Paris.