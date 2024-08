La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) vont tenir un forum d’investissement ce mercredi 14 août 2024, au Centre international de conférences de Harare, la capitale du Zimbabwe.

Il sera question, pour les deux parties, de présenter des projets prioritaires régionaux et des solutions de financement potentielles, selon un communiqué conjoint publié sur le site de la SADC.

Le forum réunira des gouvernements, le secteur privé et des institutions de financement du développement, pour délibérer sur des questions d’intérêt commun et établir des solutions critiques pour un financement durable, l’intégration régionale, le développement durable et la réduction de la pauvreté.

Il fournira une plate-forme pour renforcer les relations entre la SADC et la BADEA, facilitera l’échange d’informations sur l’assistance technique disponible pour le développement de projets jusqu’à des stades bancables, et permettra à la SADC de présenter les projets d’infrastructures régionales prioritaires aux investisseurs potentiels et aux organismes de financement.

Le forum aura lieu en marge du Conseil des ministres de la SADC et du 44e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC. Il commémorera également le 50ème anniversaire de l’engagement continu de la BADEA en faveur du développement de l’Afrique, à travers des solutions de financement durables pour l’intégration régionale et le développement des infrastructures.

La rencontre se terminera par une exposition et une séance de consultation commerciale qui vise à servir de véhicule de réseautage, de coopération et de collaboration dans le développement de projets d’infrastructure régionaux.