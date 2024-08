Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a salué à sa haute valeur ce 29 août à Dakar, la décision prise il y a quelques mois par Madrid «de reconnaître officiellement l’Etat de Palestine».

Le dirigeant sénégalais a salué cette haute et délicate décision diplomatique espagnole à l’occasion de la première visite officielle du Premier ministre d’Espagne, Pedro Sanchez au Sénégal.

«Le Sénégal, en sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a fortement salué la décision de l’Espagne de reconnaître l’Etat de Palestine», s’est félicité Diomaye Faye lors d’une conférence de presse conjointe avec Pedro Sanchez.

L’Etat du Sénégal «réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza où la population vit une tragédie sans précédent et fait face au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires par la puissance occupante», a dénoncé au passage le président sénégalais, Faye, réitérant «l’appel du Sénégal pour un cessez-le-feu immédiat et à la solution à deux Etats».

En mai 2024, l’Espagne en compagnie de l’Irlande et de la Norvège, quelques jours après le vote par l’Assemblée Générale des Nations Unies «d’une résolution demandant de faire de la Palestine un Etat membre à part entière de l’ONU», ont pris la décision «de reconnaître officiellement l’Etat de Palestine».

Sur le plan bilatéral, l’Espagne et le Sénégal ont convenu ce jeudi 29 août de renforcer leur coopération économique pour «lutter collégialement et plus efficacement contre la migration irrégulière» quittant les côtes sénégalaises vers les Iles Canaries.

Pour joindre la parole à l’acte, le Premier ministre Sanchez a lancé le jour même à Dakar, l’Alianza Africa Avanza (Alliance pour le progrès de l’Afrique).

A travers cette initiative, l’Espagne ambitionne de «freiner l’immigration irrégulière en dynamisant les économies locales, et en mettant en place des programmes de formation pour une immigration circulaire», a détaillé le ministre espagnol de l’Économie, du Commerce et des Entreprises, Carlos Cuerpo.