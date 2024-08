A la veille de la commémoration ce vendredi 30 août, de la «Journée internationale des personnes disparues», l’antenne Afrique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a livré des chiffres parlants autour des «personnes disparues à l’heure actuelle» sur le continent africain.

D’après le Directeur régional du CICR pour l’Afrique, Patrick Youssef qui s’exprimait depuis Nairobi, la capitale du Kenya, «derrière chaque personne disparue, il y en a d’innombrables autres qui souffrent de l’angoisse et de l’incertitude. C’est une tragédie humanitaire pour les familles, qui a des conséquences sur l’ensemble de la société» en Afrique.

Le CICR-Afrique a révélé hier jeudi, que «plus de 71.000 personnes sont actuellement portées disparues en Afrique en raison des conflits armés, de la violence, des catastrophes naturelles et des migrations, soit une augmentation de 75% depuis 2019».

Sur la base des cas qu’il a enregistrés en juin 2024, le CICR fait remarquer que «l’Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre de personnes disparues, d’enfants non accompagnés et de regroupements familiaux».

«Dans les conflits armés, des civils comme des combattants disparaissent. Ils peuvent disparaître lorsqu’ils sont arrêtés ou capturés, détenus et confinés au secret. Ils peuvent être en vie, mais n’ont tout simplement pas les moyens de contacter leurs proches», a détaillé Patrick Youssef, appelant la communauté internationale à faire preuve de plus de volonté pour contrecarrer le phénomène des «personnes disparues» en Afrique.