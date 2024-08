Le sélectionneur national de l’équipe tunisienne de football, Faouzi Benzarti a dévoilé ce jeudi 29 août à Tunis, la liste des 25 joueurs qu’il a convoqués pour le compte des préparatifs des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

La liste des «Aigles de Carthage» est étendue à 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Elle est marquée par le retour en sélection de deux éléments-clés: le milieu de terrain, Ferjani Sassi et l’attaquant et capitaine des Aigles de Carthage, Youssef Msakni.

La Tunisie joue le 5 septembre 2024 contre Madagascar à Rades, en banlieue sud de Tunis et le 8 septembre contre la Gambie, un match qui a été délocalisé au Maroc. Pour rappel, les Aigles de Carthage ont quitté la CAN 2023 sur un goût amer, après avoir été éliminés dès le premier tour dans la poule E.