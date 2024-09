La Commission électorale nationale (CEN) du Rwanda a donné le week-end écoulé des assurances autour de l’organisation consensuelle et inclusive des élections sénatoriales les 16 et 17 septembre prochains.

Ce scrutin censé doter le Parlement rwandais d’une seconde Chambre (Chambre haute) met en lice 32 candidats qui rivaliseront pour les 26 sièges à pourvoir au Sénat rwandais. La campagne électorale a débuté la dernière semaine d’août 2024 et se poursuivra jusqu’au 14 septembre. «L’élection des Sénateurs est cruciale car elle permet aux Rwandais de choisir leurs représentants au Parlement.

La Commission électorale a mobilisé toutes les conditions nécessaires pour garantir une élection sans heurts», a assuré la présidente de la CEN, Oda Gasinzigwa.

Pour candidater aux élections sénatoriales au Rwanda, il faut «être âgé d’au moins 40 ans et être titulaire d’un diplôme universitaire», selon la loi électorale en vigueur dans ce pays d’Afrique orientale.

Le Sénat rwandais est composé de 14 législateurs élus par les collèges électoraux (formés de conseillers sectoriels des districts de la ville de Kigali) des provinces et des établissements d’enseignement supérieur, de huit sénateurs nommés par le Président de la République, et de quatre Sénateurs issus du Forum consultatif national des formations politiques. Les Universités publiques et privées du pays disposent aussi chacune d’un siège au Sénat rwandais.