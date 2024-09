Une histoire de conte de fée s’écrit depuis ce 31 août pour la jeune étudiante juriste, Chidimma Adetshina qui porte les deux nationalités nigériane et sud-africaine et qui vient d’être élue «Miss Univers Nigeria 2024», et devra représenter son pays en novembre 2024 à la finale de «Miss Univers 2024» au Mexique.

Née à Soweto près de Johannesburg, d’une mère sud-africaine d’origine mozambicaine et d’un Nigérian, la jeune et élancée Chidimma Adetshina avait été contrainte d’abandonner courant août 2024 la course pour devenir «Miss Afrique du Sud 2024» suite à une campagne xénophobe virulente dont elle a été victime sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud.

Même le ministère sud-africain de l’Intérieur s’est invité dans cette polémique, en diligentant une enquête sur les origines de la nationalité de la mère de Chidimma Adetshina.

Reversée la semaine écoulée à la dernière minute dans le concours de beauté national «Miss Univers Nigeria 2024», cette étudiante l’a remporté ce 31 août à Lagos, poumon économique du Nigeria. Elle a défendu les couleurs de l’Etat fédéré de Taraba du Nord-est du Nigeria, devant 24 autres concurrentes venues de toute la fédération nigériane.

«Ce parcours a été dur pour moi, je suis fière de moi et suis vraiment reconnaissante pour cet amour et ce soutien qui m’a été apporté par le Nigeria. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu, et je suis vraiment contente d’avoir eu une deuxième chance d’y parvenir», a réagi la lauréate quelques heures après sa consécration sur les terres d’origine de son père.

Avec ce pied de nez au concours «Miss Afrique du Sud 2024», Chidimma Adetshina compte désormais arracher le Graal au Mexique en novembre 2024. «Je sais que nous allons gagner, tout en se disant fière d’être à la fois Sud-africaine et Nigériane», a-t-elle promis samedi dernier au Nigeria.