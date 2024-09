L’opposant Jean-Pierre Fabre se défend d’avoir orchestré des surfacturations à la «Mairie du Golfe 4» dans le vieux Lomé, la capitale togolaise. Des accusations portées contre son parti l’Alliance nationale pour le changement (ANC) et lui-même par un journaliste d’investigation togolais.

«Ce journaliste s’efforce de salir mon image et celle de l’ANC au profit d’acteurs politiques dont il est proche», a rétorqué l’opposant le week-end écoulé sur une radio locale.

Le même journaliste avait critiqué au vitriol l’ANC «pour ne l’avoir pas soutenu à fond dans la dénonciation du Pétrole-gate, alors même que les Rapports de l’Inspection des Finances sur lesquels il a fondé certaines de ses publications sur le sujet, n’étaient pas authentifiés», s’est défendu l’opposant Fabre, candidat malheureux à trois reprises à des élections présidentielles au Togo.

L’ANC avait demandé à l’époque au ministère de l’Economie et des Finances l’authentification de ces «Rapports précités», chose qui n’a pas été faite, a insisté J-P. Fabre qui a aussi apporté des dénégations autour «d’autres surfacturations présumées du Golfe 4 autour de l’Ecole Primaire Publique de Boka ». «Quand on accuse dans le domaine journalistique, on doit apporter des preuves», a rajouté le président national de l’ANC.