L’Etat ivoirien s’est félicité ce 4 septembre d’avoir réussi à mobiliser «109,5 milliards de francs CFA (184 millions de dollars) sur le marché des titres publics de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

Une collecte de fonds qui a surpassé l’objectif initial de «100 milliards de FCFA» projeté par le gouvernement de la première économie de cette zone économique.

A travers cette mobilisation financière, la Côte d’Ivoire consolide sa position de «principal emprunteur sur le marché régional des titres publics», en totalisant plus de «1.900 milliards de FCFA (3,2 milliards de dollars) mobilisés depuis le début de l’année 2024» à travers une cinquantaine d’adjudications de bons et autant d’obligations.

«Le succès de cette adjudication témoigne de la confiance des investisseurs dans la stabilité économique et financière de la Côte d’Ivoire ainsi que dans sa capacité à honorer ses engagements», se sont félicitées pour leur part les instances dirigeantes de l’UEMOA, à la clôture de cette mobilisation financière.

Ces 184 millions de dollars ont été levés ce 03 septembre 2024 au moyen d’une émission simultanée de bons et d’obligations du Trésor respectivement à court (91 et 364 jours) et à moyen et long termes (3 à 5 ans).

La Côte d’Ivoire a intégré durant le premier semestre 2024 le cercle des 10 principales économies d’Afrique, et fait figure dorénavant de 3è économie francophone sur le continent africain.