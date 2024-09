Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ont annoncé, jeudi 5 septembre, avec satisfaction, l’arrivée de la première livraison de 99 100 doses de vaccin contre la mpox JYNNEOS en République démocratique du Congo (RDC).

Dans leur communiqué, les deux organisations estiment que « cet envoi devrait permettre de lancer une campagne de vaccination cruciale visant à contrôler l’épidémie de mpox en RDC ».

Les doses de vaccin ont été officiellement réceptionnées par le ministre congolais de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, en présence de Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC, de Grant Leaity, représentant de l’UNICEF en RDC, et de Laurent Muschel, directeur général de l’Autorité européenne de préparation et réponse en cas d’urgence sanitaire (HERA).

« Nous sommes heureux de recevoir la première livraison d’environ 100,000 doses du vaccin JYNNEOS en RDC, avec 100 900 doses supplémentaires arrivant ce samedi 7 septembre 2024. D’ici la fin de la semaine, un total de 200 000 doses sera disponible dans le pays », a déclaré Kaseya.

« Ces vaccins sont essentiels pour protéger notre personnel de santé ainsi que les populations vulnérables, et pour freiner la propagation de la mpox. Cette étape importante témoigne du partenariat solide entre Africa CDC, l’Union européenne à travers HERA et Bavarian Nordic », a poursuivi le patron de l’agence continentale autonome de santé publique de l’Union Africaine.

Le ministre de la Santé a souligné que « la réception de ces vaccins est une étape essentielle » dans combat que le pays livre contre la mpox.

La RDC est considérée comme l’épicentre de l’épidémie mpox, car la plus touchée par le virus. Depuis le début de cette année, ce pays a rapporté plus de 4 901 cas confirmés de mpox et plus de 629 décès.

L’Africa CDC a déclaré, le 13 août dernier, la mpox comme urgence de santé publique de sécurité continentale, avant de lancer un appel urgent à la communauté internationale pour obtenir des vaccins.

« Nous sommes ravis d’avoir pu répondre à l’urgence de santé publique de portée internationale en un temps record, en veillant à ce que les vaccins arrivent en RDC dès aujourd’hui », a fait part Muschel.