Le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO (ECREEE) vient d’annoncer, ce vendredi dans un communiqué, la 9e édition du Forum de la CEDEAO sur l’énergie durable (ESEF 2024), qui aura lieu du 28 au 29 novembre 2024 à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire.

Le thème pour cette année, jugé « plus passionnant » par les organisateurs, est : « Vers une transition énergétique juste dans la région de la CEDEAO ».

Le Forum réunira des décideurs politiques, des chefs de file de l’industrie et des experts mondiaux pour discuter des solutions énergétiques de la région et de l’exploitation de ses opportunités de transition vers des solutions énergétiques propres et abordables.

Le communiqué précise les principaux objectifs du forum, notamment favoriser des avancées concrètes dans la réalisation des objectifs de la région en matière d’énergie durable ; présenter et faciliter les opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie durable de la région ; fournir une plateforme de mise en réseau et d’amélioration du paysage politique et réglementaire pour l’investissement du secteur privé.

Le forum entend aussi présenter les opportunités d’une transition énergétique juste en Afrique de l’Ouest à travers la promotion de l’efficacité énergétique, de la cuisine propre, de l’hydrogène vert, de la mobilité électrique, du lien énergie-eau-alimentation, de l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie…

L’ESEF, un événement majeur de l’ECREEE, est l’un des rassemblements les plus importants d’Afrique axés sur l’énergie durable, qui rassemble chaque année plus de 500 personnes venant de différents horizons.

Le forum sert de plate-forme de dialogue et de réseautage, particulièrement réputé pour favoriser l’investissement dans le développement de l’énergie durable dans la région de la CEDEAO.

L’édition 2024 est organisée en parallèle de la 1ère édition du Salon international des industries extractives et énergétiques (SIREXE), qui se tiendra du 27 novembre au 2 décembre, organisé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de Côte d’Ivoire.