La CAF et l’UEFA ont annoncé ce 06 septembre 2024 la tenue d’un «symposium technique» les 12 et 13 septembre 2024 à Abidjan (capitale économique de la Côte d’Ivoire) et hôte de la dernière CAN. Cette grand-messe technique réunira selon la CAF tous les encadreurs qui ont officié durant la 34è phase finale de la CAN.

Cette rencontre se veut un «séminaire qui réunira des tacticiens issus de 42 Fédérations africaines ainsi que des experts internationaux, y compris des représentants de la FIFA et de l’UEFA, afin d’échanger sur l’impact de la CAN Côte d’Ivoire 2023», a informé la CAF. Au menu des travaux, des «sessions détaillées, des débats et des interventions d’experts prestigieux issus de la communauté footballistique», promettent encore Dr Motsepe et son équipe.

Des précisions additives de la CAF renseignent que la rencontre de ces 12 et 13 septembre 2024 «se penchera sur les moments significatifs de la CAN 2023 (disputée en 2024), en proposant une analyse complète des stratégies qui ont accentué les chefs-d’œuvre de la compétition, ainsi qu’une réflexion sur les perspectives d’avenir du football en Afrique».

La CAF promet «une rencontre exceptionnelle» co-organisée par la FIF (Fédération Ivoirienne de Football) et ses soins. «Un point sur l’héritage de la CAN 2023 sera dressé par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en présence de membres du Gouvernement ivoirien et de Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF», a encore assuré la faîtière du football africain.