Des humanitaires locaux au Soudan ont fait état ce dimanche 8 septembre 2024, de la mort de plus «de 20 civils et de plus de 100 autres blessés» lors d’une attaque menée le jour même, par les Forces paramilitaires de Soutien Rapide (FSR) dans la ville de Sennar au centre du Soudan.

Le Sinnar Youth Gathering (un groupe bénévole local) et le réseau non-gouvernemental Sudanese Doctors Network ont confié que les Forces de soutien rapide ont bombardé «sans discrimination, le marché de Sennar et le quartier d’Al-Muwazafeen». Sudanese Doctors Network parle de «21 personnes tuées et plus de 70 autres blessées par les tirs d’artillerie des FSR».

Depuis le mois de juin 2024, les affrontements délocalisés entre les FSR et les Forces armées soudanaises (FAS) ont conduit les premières à contrôler l’Etat du Sennar et sa capitale Sinja.

Les forces loyales au pouvoir en place à Khartoum, pour leur part ont mis la main sur la partie orientale de l’Etat précité, engendrant le déplacement forcé de plus de 725.000 personnes, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Depuis le 15 avril 2023, les affrontements entre les deux protagonistes qui se disputent le pouvoir, ont engendré «plus 16.650 morts, environ 10,7 millions de déplacés internes au Soudan, et environ 2,2 millions de réfugiés externes», selon des chiffres des agences de l’ONU.