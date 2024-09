Débutés le 28 août dernier à Paris en France, les Jeux paralympiques 2024 ont pris fin ce dimanche 8 septembre, avec la tenue d’une cérémonie de clôture haute en couleurs à l’instar à la cérémonie inaugurale.

22 disciplines sportives et 4.400 athlètes ont animé ces XVIIè Jeux paralympiques dans la capitale française durant près de deux semaines.

Au classement final, l’Algérie se hisse au rang de 1er pays africain en termes de médailles et occupe la 25è place au classement mondial de ces Jeux paralympiques 2024 avec au total de onze médailles, dont 6 en or, la Tunisie est 27è avec 11 médailles et le Maroc s’est positionné à la 3è place en Afrique, et à la 31è à l’échelle mondiale, avec 13 médailles.

Le Nigeria est 4è à l’échelle africaine, 40è mondial talonné par l’Egypte à la 41è place, et fait office de 5è meilleur ambassadeur d’Afrique à ces Jeux paralympiques 2024. En dehors du top 5, on retrouve l’Ethiopie au 44è rang mondial, l’Afrique du Sud (46è), la Namibie (61è), le Kenya (75è) et l’Ile Maurice (79è).

La Chine (220 médailles), la Grande-Bretagne (124 médailles) et les USA (105 médailles) occupent les 3 premières marches du podium de ces Jeux paralympiques. Le Brésil est 5è à l’échelle mondiale, devancé par la Hollande. Les prochains Jeux paralympiques auront lieu en 2028 à Los Angeles aux Etats-Unis.