La Semaine de l’industrialisation de l’Afrique se tiendra du 25 au 29 novembre 2024 à Kampala, la capitale de l’Ouganda, sous le thème «Tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) et de l’industrialisation verte pour accélérer la transformation structurelle de l’Afrique», a annoncé hier lundi l’Union africaine (UA) sur son site.

Ce thème, ajoute la même source, se concentre sur l’exploitation des technologies émergentes comme l’IA et les innovations dans la fabrication verte pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique de manière durable.

L’événement vise à renforcer le plaidoyer politique, à exploiter la puissance de l’IA pour relancer les secteurs industriels africains, à améliorer l’efficacité, à stimuler la productivité et à favoriser l’innovation dans le programme d’industrialisation de l’Afrique.

L’objectif général de cette édition est de mettre l’accent sur la création de synergies entre les politiques, les investissements, l’innovation et le renforcement des capacités dans tous les secteurs afin de tirer parti efficacement de l’IA et des solutions vertes pour un développement industriel inclusif et durable en Afrique.

Plus précisément, il s’agira, entre autres, de renforcer le plaidoyer politique autour de l’exploitation de l’IA et de l’industrialisation verte pour le développement durable de l’Afrique ; de promouvoir les investissements dans les solutions d’IA qui peuvent aider à relancer et à transformer les industries clés en Afrique ; ou encore d’explorer les initiatives de collaboration entre les secteurs public et privé pour un financement accru de la recherche et du développement de l’IA pour les applications industrielles.

En marge de la Semaine de l’industrialisation de l’Afrique, se tiendra la 3e édition du Sommet des femmes africaines dans la transformation (3e AWIP), qui se concentrera sur l’autonomisation des femmes entrepreneures dans les industries de transformation en Afrique.