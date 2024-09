Le ministère centrafricain de la Santé a prévenu, mardi 10 septembre, que plusieurs cas de dengue ont été signalés à Bangui, la capitale centrafricaine, invitant d’emblée la population à respecter les mesures de protection recommandées par les autorités.

D’après le ministre centrafricain de la Santé et de la Population, Pierre Somsé, treize cas, dont sept femmes et six hommes, ont été confirmés par l’Institut pasteur de Bangui, détectés dans divers centres de santé privés à Bangui, de juillet à septembre 2024.

Il a carrément évoqué une «épidémie» qui serait une première en République centrafricaine où «la dengue n’a jamais été une préoccupation majeure de santé publique».

Si la plupart des personnes touchées ne présentent pas de signes de la maladie, les manifestations les plus courantes sont «la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les nausées et les éruptions cutanées», a précisé Somsé, assurant que la majorité des patients se rétablissent en une ou deux semaines, sachant que l’hospitalisation est préconisée pour la forme sévère de la maladie.

Le ministère de la Santé a pris les mesures nécessaires, avec l’appui de ses partenaires, pour empêcher la propagation rapide de l’épidémie sur le territoire national.

Il s’agit, entre autres, du dépistage gratuit, l’auto-isolement des cas simples, et l’hospitalisation des cas sévères. La population, elle, est appelée à assainir son milieu de vie pour se protéger contre cette maladie qui se transmet par des moustiques.