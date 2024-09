Les festivités marquant la célébration du 60ème anniversaire de la Banque africaine de développement (BAD) se sont poursuivies ce mardi 10 septembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, une occasion au cours de laquelle le président de la banque panafricaine Akinwumi Adesina, a salué l’apport de la Côte d’Ivoire pour une maturation et la consolidation du capital de cette Banque de développement.

Le Nigérian Akinwumi Adesina a apprécié la manière dont le Président ivoirien, Alassane Ouattara avait aidé en 2019, la «Banque à obtenir une augmentation générale de son capital de 115 milliards de dollars -la plus importante de l’histoire de l’institution-. Le capital total de la Banque a été porté à 318 milliards de dollars en mai 2024, témoignant une nouvelle fois du soutien des actionnaires».

«Aujourd’hui, la Banque est le plus grand bailleur de fonds multilatéral pour les infrastructures en Afrique», a apprécié le patron de la BAD et ex-ministre nigérian de l’Agriculture, Adesina, ajoutant que «cela nous donne la puissance de feu nécessaire pour faire davantage pour l’Afrique ».

« Nous sommes aujourd’hui une Banque plus grande, plus audacieuse et en meilleure posture pour répondre aux besoins et défis futurs de l’Afrique, pour accélérer le développement du continent», s’est félicité Adesina.

«À la suite de mon élection à la présidence en 2015, j’ai plaidé, au cours de mon premier mandat, en faveur d’une Banque plus forte, dotée des ressources financières nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre à grande échelle de nos ’High 5’: éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie; nourrir l’Afrique; industrialiser l’Afrique; intégrer l’Afrique; et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique», a rappelé Akinwumi Adesina.

Les 60 ans de la BAD sont «une étape historique et un motif de célébration, mais c’est aussi l’occasion de constater que la Banque africaine de développement a financé des infrastructures essentielles et a contribué à améliorer les conditions de vie de millions d’Africains » a souligné de son côté le président ivoirien, Ouattara, affirmant que cette «Banque est une source de fierté et d’espoir pour l’Afrique».

Ce 10 septembre 2024, a-t-il ajouté, «la Banque doit donc faire encore plus et encourager les États à investir davantage dans les domaines du climat et de l’agriculture et à œuvrer en faveur de la paix et de la démocratie pour mettre un terme à diverses guerres».

La direction de la BAD a rappelé que «cette célébration du jubilé de diamant est un appel à l’action pour construire l’Afrique que nous voulons voir. Puisse la Banque africaine de développement continuer à atteindre les objectifs de développement pour l’Afrique».