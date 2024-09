A moins d’un mois de la tenue du XIXè Sommet de la Francophonie prévu les 4 et 5 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française (à Villers-Cotterêts) et au Grand Palais de Paris, le président français, Emmanuel Macron et la patronne de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la rwandaise Louise Mushikiwabo, ont publié ce mercredi, un communiqué conjoint dans lequel ils souhaitent promouvoir autrement «l’attractivité du Français».

Le Président français et la Secrétaire générale de l’OIF soulignent dans ce document, avoir discuté de la préparation du XIXè Sommet de l’OIF et «évoqué les différents enjeux et initiatives qui seront mis en lumière à cette occasion. Notamment dans les domaines, de l’éducation, de la Culture, du numérique et de l’information».

Placé sous le thème général : «Créer, innover, entreprendre en français» le 19ème Sommet de l’OIF à Paris, sera de toute vraisemblance le plus grand rassemblement de dirigeants francophones à se tenir en France durant les deux quinquennats du président Emmanuel Macron avant son départ de l’Elysée fin mai 2027.

Macron et Mushikiwabo ont exprimé leur «souhait de promouvoir en octobre prochain le plurilinguisme et l’attractivité de la langue française dans toute sa diversité ainsi que les opportunités économiques et culturelles liées à la connaissance du français, en particulier à destination de la jeunesse de l’espace francophone».

La diplomatie française présente ce XIXè Sommet de l’OIF comme un évènement marquant de l’année 2024, après l’organisation des JO d’été et des Jeux paralympiques dans la capitale française, Paris.

De nombreux événements seront organisés en marge du Sommet 2024 de Villers-Cotterêts, dans le but de «faire rayonner la Francophonie partout en France et sur tous les continents, à l’instar du Festival de la Francophonie intitulé ‘Refaire le monde’, du Salon FrancoTech, et du Village de la Francophonie», précisent l’Elysée et l’OIF.

Elargie aux cinq continents, l’OIF regroupe 88 États et Gouvernements dont 54 membres à part entière, 7 membres associés et 27 observateurs.