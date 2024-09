Le Maroc a remporté l’édition 2024 du Bocuse d’Or Afrique, une prestigieuse compétition culinaire qui a eu lieu hier jeudi à Marrakech au Centre-sud du Royaume, dans le cadre du Tournoi Officiel des Chefs Afrique (TOC Afrique).

Le Royaume du Maroc s’est distingué grâce à son équipe composée des jeunes talents, Yassine Bogdad, Youssef Lamghani, Ahmed Ben Semlali et conduite par le chef Moha Fedal. Le prix a été attribué au terme de 5H35min de compétition. Les deuxième et troisième places ont été décrochées respectivement par les Îles Maurice et l’Egypte.

La compétition a réuni l’élite des chefs cuisiniers venant du Maroc, de l’Égypte, du Ghana, des Îles Maurice et du Sénégal. Ces experts de la gastronomie ont relevé deux défis culinaires, dont le premier, intitulé « Thème sur Plateau », consistait à sublimer un faux-filet de bœuf rôti et des ris de veau, accompagnés de garnitures végétales représentant leurs pays.

Concernant le second défi, « Thème sur Assiette », il était question de concevoir un menu complet autour de la carotte, incluant une entrée, un plat principal à base de Saint-Jacques, et un dessert.

Dans une déclaration à la MAP, Davy Tissot, vainqueur du Bocuse d’Or Monde 2023 et président du Jury international de Bocuse d’Or Afrique 2024, a indiqué que « les Marocains ont su relever le défi. Une très belle démonstration. Beaucoup de finesse ».

«Nos chefs ont honoré le Maroc et tout donné pour s’adjuger ce titre pour la deuxième fois après 2018», a déclaré, pour sa part, le chef Moha Fedal, satisfait de ce tournoi, placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

Ce vendredi, le tournoi officiel des chefs Afrique se poursuit avec l’organisation de la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, qui célèbrera l’art pâtissier à travers des épreuves mettant à l’honneur les créations des maîtres pâtissiers du Maroc, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Ghana, des Îles Maurice, du Sénégal et de la Tunisie.