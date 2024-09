Le secrétaire principal du ministère kenyan des Mines, de l’Economie bleue et des Affaires maritimes, Geoffrey Kaituko a annoncé ce mardi 17 septembre à Nairobi, l’imminence du renforcement de la coopération entre le Kenya et l’Autorité maritime danoise qui a porté son choix sur ce pays est-africain mû par le souci de renforcer le contrôle par l’Etat de son pavillon national et de ses infrastructures portuaires.

«Ce partenariat se concentrera sur l’amélioration des services et des inspections, le renforcement des capacités des contrôleurs et des inspecteurs de navires kényans», a détaillé Geoffrey Kaituko, précisant que l’expertise danoise va appuyer le secteur de l’économie bleue du Kenya dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (réduction des émissions de 5% à zéro d’ici à 2050), grâce à l’utilisation de carburants alternatifs.

Par ailleurs, l’Etat kenyan a rappelé que «dix cadets kenyans bénéficieraient chaque année de 12 mois de formation en mer à bord des navires de la multinationale danoise Maersk, répondant ainsi à une exigence essentielle pour l’emploi sur les navires, ce qui s’est révélé difficile jusqu’à présent, en raison de l’absence d’une compagnie maritime nationale» spécialisée dans ce domaine.

Le Kenya fait office en Afrique subsaharienne, de pays pionnier en matière législative dans la promotion de l’économie bleue dans le continenet africain.