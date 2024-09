La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a entamé un programme de rencontres avec différents acteurs politiques et de la société civile au Ghana, dans le cadre de son engagement à accompagner ce pays pour garantir des élections inclusives, crédibles et transparentes, prévues le 7 décembre prochain.

Une première rencontre, organisée par le Département des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité de ladite Commission avec les partis politiques pour promouvoir un processus électoral participatif et inclusif au Ghana a démarré le 17 septembre et prend fin ce vendre 20 septembre, indique un communiqué de l’organisation ouest-africaine.

Ce rendez-vous vise à renforcer la capacité des responsables des partis politiques en matière de valeurs démocratiques, de processus électoraux pacifiques et inclusifs, de financement de campagne/des partis politiques et d’intégrité électorale, afin de renforcer leur rôle dans la consolidation des acquis démocratiques au Ghana.

La rencontre permet aux partis politiques et autres parties prenantes de réfléchir et de partager leurs expériences sur les questions électorales évolutives et de se mettre d’accord sur les meilleures façons de relever ces défis à mesure que les événements électoraux se déroulent.

Dans son discours d’ouverture des travaux de cette rencontre, le Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, représenté par Ebenezer Ofosu Asiedu, Chef de la Démocratie et de la Bonne gouvernance, a encouragé les partis politiques ghanéens à soutenir un processus électoral pacifique et crédible, alors que le Ghana reste un modèle de démocratie florissante dans la région de la CEDEAO, indique la même source.

La rencontre a vu la participation des représentants des principaux partis politiques, notamment le New Patriotic Party (NPP) au pouvoir, le National Democratic Congress (NDC), le Convention People’s Party (CPP), le People’s National Party (PNP), le Ghana Union Movement (GUM), et le Progressive People’s Party (PPP) aux côtés des représentants de la société civile.

Une autre rencontre est prévue avec des professionnels des médias et des acteurs de la société civile du 24 au 27 septembre afin de renforcer leurs capacités à lutter contre les fake news, la désinformation et les déclarations incendiaires pendant la période électorale.