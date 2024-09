Le Directeur Général de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga a pris part activement ce mardi 24 septembre à Malabo, la capitale économique de la Guinée équatoriale, à la 6è réunion des PDG des compagnies pétrolières nationales des pays membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO).

La rencontre de Malabo qui se voulait stratégique dans le secteur pétrolier africain a pour objectifs de renforcer la coopération régionale et de favoriser le développement des infrastructures énergétiques en Afrique.

La SNPC a signé à cette occasion, un protocole d’accord de coopération avec la société «Ghana National Petroleum Corporation» (GNPC). Signé par les Directeurs Généraux des deux compagnies, cet accord permet de «définir le cadre de la coopération et de la collaboration entre les deux compagnies par le biais du partage d’idées, d’informations et d’expériences dans le secteur du pétrole et du gaz, ainsi que dans les processus de transition énergétique», d’après les deux parties signataires.

Cette 6è réunion des PDG des compagnies pétrolières membres de l’APPO a vu Maixent Raoul Ominga passer le flambeau de la présidence du Forum des PDG de l’APPO à la Directrice Générale de GEPetrol-Guinée équatoriale, Teresa Isabel Nnang Avomo.

Portée sur les fonts baptismaux le 23 avril 1998, la SNPC est la seule entreprise publique du Congo dont la mission est de contribuer au développement et à la gestion efficace du patrimoine pétrolier congolais.

La société congolaise explore, exploite, développe et distribue en partenariat avec d’autre sociétés, les hydrocarbures extraits du sous-sol de la république du Congo.

Par ailleurs, cette rencontre de Malabo a permis de rediscuter des avancées autour du projet de la Banque Africaine de l’Énergie (AEB) qui a pour vocation de catalyser des investissements stratégiques destinés au développement durable de l’énergie sur le continent africain, en offrant des solutions de financement adaptées aux compagnies pétrolières nationales.