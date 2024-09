Le Royaume du Maroc a été désigné invité d’honneur de la 1ère édition du Salon International des Volailles « SIV-MALI 2024 » qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2024 à Bamako, a annoncé mercredi le ministre malien de l’Elevage et de la Pêche a cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Organisée par la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Avicole du Mali, cette première édition du SIV-Mali se tiendra sous le thème «Filière avicole, facteur de renforcement de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle».

Un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres, précise que «le Salon International des Volailles du Mali sera un cadre privilégié de partage du savoir-faire, des innovations et de réflexion pour la promotion des produits de l’aviculture. C’est également un véritable créneau pour les acteurs de la filière de nouer des partenariats féconds».

L’événement réunira plus d’un millier de participants venants de divers horizons. «L’impact attendu est le transfert de techniques et de technologies innovantes, la disponibilité d’une large gamme de produits de l’aviculture pour rehausser le niveau de la production et de la productivité avicole », conclut le communiqué.