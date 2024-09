La Confédération Africaine de Football (CAF) a apporté ce jeudi 26 septembre, des précisions officielles autour de la tenue de la prochaine édition du Championnat d’Afrique des Nations de football «CHAN-2024» qui sera abritée par trois Etats d’Afrique orientale, entre le 1er et le 28 février 2025.

Comme annoncé deux semaines plus tôt, la CAF a précisé que le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie accueilleront conjointement cette compétition continentale réservée uniquement aux joueurs évoluant dans des championnats africains. «Les informations concernant les stades et les sites d’entraînement seront communiquées en temps voulu», a promis l’instance panafricaine du football.

La phase de qualification au CHAN 2024 «commencera avec un premier tour, prévu entre le 25 et le 27 octobre 2024, suivi d’un autre tour du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour des qualifications se déroulera du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024», a précisé la CAF.

Les tickets de qualification pour ce CHAN 2024 seront distribués de la manière suivante: «trois équipes qualifiées seront présentes dans chacune des zones UFOA A, UFOA B, UNAF, UNIFFAC et COSAFA» d’une part et d’autre part, «la région de la CECAFA, incluant les trois pays organisateurs, bénéficiera d’une place additionnelle en raison de sa qualification automatique en tant que zone hôte». Au total, 19 équipes participeront à la phase finale de cette compétition.

Qualifiés d’office en tant que pays hôtes, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie prendront part toutefois aux éliminatoires et seront rejoints au tournoi final par l’équipe qui obtiendra le meilleur résultat lors des éliminatoires de la zone CECAFA.Le Sénégal est le détenteur en titre de la dernière édition du CHAN disputée en 2023 au Maghreb.