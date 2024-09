Le ministre rwandais de la Santé, Sabin Nsanzimana a annoncé ce week-end, que son pays est touché en ce moment, par une épidémie de la Maladie à virus Marburg (MVD).

Le mal a déjà emporté 6 personnes sur 26 cas détectés sur toute l’étendue du territoire national à ce jour. La plupart des «personnes infectées sont des professionnels de la santé», a expliqué le ministre rwandais.

«Nous exhortons les Rwandais à rester vigilants et à renforcer les mesures préventives en garantissant l’hygiène, en se lavant au savon, en se désinfectant les mains et en évitant tout contact avec les personnes infectées», a déclaré samedi soir le ministre Sabin Nsanzimana.

Le gouvernement de ce pays d’Afrique orientale a indiqué dans la foulée, que des mesures drastiques sont en train d’être mises en œuvre pour endiguer la propagation de la MVD au sein des populations rwandaises. Plusieurs patients sont actuellement hospitalisés selon des précisions médicales officielles.

«Des cas du virus ont été signalés dans «sept des 30 districts du pays. Vingt cas sont en isolement et reçoivent un traitement, et 161 personnes ayant été en contact avec les cas signalés ont été identifiées à ce jour et font l’objet d’un suivi», a révélé pour sa part, l’OMS Afrique, se félicitant au passage, de la décision des autorités rwandaises de renforcer «les mesures de riposte globale » et de « l’approfondissent de l’enquête pour déterminer l’origine de l’infection ».

Un lot de fournitures pour les soins cliniques, la prévention et le contrôle des infections «est en cours de préparation et sera livré à Kigali dans les prochains jours, à partir du Centre des urgences sanitaires de l’OMS basé à Nairobi, au Kenya», a promis la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.

L’OMS rappelle que cette pathologie «est extrêmement virulente et provoque une fièvre hémorragique, avec un taux de mortalité allant jusqu’à 88%».

Le virus à la base de la MVD appartient à la même famille que celui qui cause la maladie à virus Ebola. Il existe à ce jour contre cette maladie «plusieurs contre-mesures médicales candidates prometteuses dont le développement clinique progresse», mais aucun vaccin n’est actuellement homologué pour lutter efficacement contre le virus Marburg, a encore précisé l’OMS Afrique.