Dans un message officiel rendu public ce 30 septembre 2024 à Niamey, le ministre nigérien de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général de brigade Mohamed Toumba, a convié ses compatriotes à une plus grande vigilance citoyenne.

Les Nigériens et les résidents étrangers dans cet Etat sahélien sont invités à «dénoncer tout comportement suspect. Tel doit être notre état d’esprit désormais. C’est pourquoi j’appelle chacun d’entre vous à être vigilant».

L’exécutif nigérien exhorte par ailleurs «ceux qui se sont laissés instrumentaliser à déposer les armes, et à revenir au sein de la communauté» nationale. «Déposez les armes et retournez à votre place au sein de notre communauté», a lancé le ministre Toumba.

«Depuis les événements du 26 juillet 2023, notre pays a remporté d’importantes victoires sur les Forces impérialistes et leurs complices locaux, grâce à l’engagement de tous. Toutes les tentatives de déstabilisation de la souveraineté nationale ont échoué face à la détermination du peuple nigérien», a martelé le géant ministre Toumba.

Le même ministre a fait une lecture large de l’actualité sécuritaire au Sahel, en rappelant les changements géostratégiques en cours en Afrique de l’ouest. «Compte tenu des enjeux de survie que représente notre présence dans l’AES (Alliance des Etats du Sahel) pour nos ennemis, ces derniers ont ajusté leurs stratégies de déstabilisation, instaurant une psychose dans les grandes agglomérations de cette Alliance, comme cela a récemment été observé au Burkina Faso et au Mali, où ils ont été confrontés à des échecs retentissants».

L’AES a été porté officiellement sur les fonts baptismaux le 06 juillet 2024 à Niamey (Niger). Elle est présidée pour 12 mois par A. Goïta.