Des ministres en charge du Commerce dans l’UEMOA (Union de 8 pays ayant en commun l’usage du fcfa) ont convenu au terme d’une réunion en distanciel ce 1er octobre 2024 de donner un coup de pouce décisif au secteur privé dans leur sous-région, en approuvant des documents stratégiques.

Les échanges ministériels de ce 1er octobre ont été présidés par Souleymane Diarrassouba (ministre du Commerce et de l’Industrie de la Côte d’Ivoire). Ces travaux ont connu la participation de ses pairs du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Soient cinq Etats sur les huit de l’UEMOA.

Les échanges ont porté essentiellement sur l’examen et l’approbation de la «Stratégie de promotion du dialogue public-privé, de la Stratégie de développement du secteur privé de l’UEMOA» et leurs décisions d’adoption. Ces textes ont pour finalité de mieux articuler les actions régionales en soutien à la promotion et à l’épanouissement du secteur privé.

Les textes approuvés ce 1er octobre balisent la voie, selon les ministres de l’UEMOA, à la mise en route «d’une stratégie commune afin de promouvoir le dialogue public-privé dans les États membres de l’UEMOA pour une amélioration du climat des affaires, de l’investissement et le développement d’un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs public et privé communautaires».

Les 8 Etats de l’Union se sont engagés ce 1er octobre à prendre les dispositions appropriées pour accompagner la Commission de l’UEMOA dans le «processus d’adoption de ces documents de stratégie par le Conseil des ministres statutaire».

Le Commissaire de l’UEMOA Paul Koffi Koffi (responsable du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique) et des représentants des ministres du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et de la Chambre Consulaire de l’Union ont aussi participé à cette rencontre décisive.